Com vagas para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), iniciam-se nesta segunda-feira, 23 de novembro – estendendo-se até às 14 horas de 14 de dezembro/2020 – as inscrições para o Exame Nacional de Residência Ebserh (Enare), processo seletivo centralizado do Ministério da Educação com 405 vagas de residências médica, multi e uniprofissionais para oito hospitais universitários federais e um hospital militar.

Para o Hospital Universitário de Lagarto estão sendo ofertadas 25 vagas, sendo 5 para o Programa de Residência em Clínica Médica; 2 para o Programa de Residência em Ortopedia e Traumatologia; 12 para o Programa de Residência em Atenção Hospitalar à Saúde (Enfermagem (2 vagas), Farmácia (2 vagas), Fisioterapia (2 vagas), Fonoaudiologia (2 vagas), Nutrição (2 vagas) e Terapia Ocupacional (2 vagas); e 6 para o Programa de Residência em Saúde da Família (Psicologia (1 vaga), Terapia Ocupacional (1 vaga), Enfermagem (3 vagas) e Farmácia (1 vaga).

As inscrições devem ser feitas de forma online pelo site enare.ebserh.gov.br.

As provas serão realizadas em todas as capitais e nas cidades de Lagarto (SE), São Carlos (SP) e Araguaína (TO). A aplicação do exame escrito (objetivo) – 1ª etapa – acontece em 10 de janeiro de 2021. E o prazo para envio via link da documentação para análise curricular – 2ª etapa – vai de 23 de novembro até 14 de dezembro/2020.

Dentre as características marcantes dos programas de residência do HUL-UFS, o fato de acontecer em hospital destinado ao SUS com Urgência e Emergência, Unidade de Terapia Intensiva e Ambulatório de Especialidades; de proporcionar simulação realística através de treinamento em situações de urgência e emergência utilizando simuladores modernos; de contar com metodologias ativas de ensino-aprendizagem, e reuniões científicas para discussão de casos e artigos científicos; além de possibilitar visitas multidisciplinares fruto da integração entre os programas de residência oferecidos, objetivando o melhor cuidado e assistência aos usuários da unidade hospitalar.

Acesse o edital do processo seletivo unificado para residências no site enare.ebserh.gov.br.