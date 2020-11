A Casa Mais Imobiliária está oferecendo uma oportunidade imperdível para aqueles que estão negativados, mas sonham em comprar um lote e construir sua casa próximo ao Hospital de Amor, em Lagarto.

O Loteamento Cidade Jardim oferece parcelas a partir de R$ 235,00 com entrada de R$ 1.500,00, além de financiamento direto com a construtora, sem consulta ao SPC/SERASA, parcelas de até 200 meses e sem comprovação de renda.

São terrenos que medem a partir de 7 de largura e 20 de comprimento com uma área total de 140m² , além de outros tamanhos, e com escritura. E tudo isso com toda infra-estrutura completa, tais como: Asfalto; Água; Energia; Iluminação; e Drenagem.

O Loteamento Cidade Jardim, fica localizado na Zona de expansão, na Rodovia Antônio Rosendo Ribeiro de Souza, em Lagarto, à apenas 5 minutos do centro comercial.

Para mais informações, entre em contato através do telefone: (79) 99958-6309 (Vivo) ou pelo WhatsApp: https://wa.me/557999586309