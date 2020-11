Alunos do Colégio José Augusto Vieira (CJAV) conseguiram se destacar dentre milhares de equipes em todo o Brasil na 12ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB). Os alunos passaram por seis fases online, competiram com 69,8 mil inscritos em todo o país, o que representa 17,4 mil equipes.

Depois de toda essa corrida, orientados pelo professor Renato Araujo, os alunos do CJAV chegaram à final, que contou com 421 equipes de todos os estados brasileiros, totalizando 1,6 mil participantes.

A final da 12ª ONHB aconteceu no último domingo, 22, por meio de uma transmissão ao vivo pelo Youtube. Neste ano, a ONHB teve que adaptar todas as fases para uma versão online.

Dentre as 4 equipes finalistas sergipanas, duas foram do CJAV e conquistaram bronze: “Titãs da Inconfidência” – equipe composta por Agenor de Assunção Neto, Camila Corrêa Fontes e Yasmin Rafaelle Nascimento Freire, e “Filhos do Caramuru” – Gisele Gomes de Sá Pires, Layna Eduarda Costa Alves e Ícaro Kauan Souza Almeida. Todos são alunos do 3º ano do ensino médio, eles foram orientados pelo professor Renato Araujo.

1 de 2

O Colégio N.ª Sr. da Piedade (CNSP) também conquistou uma medalha para Lagarto na ONHB. A conquista foi da equipe “Desbravadores da História”, integrada por Ana Carolina, Carolane Santos e Gustavo Chagas.

Confira os resultados depois de uma corrida com 17,4 mil equipes. A ONHB é um projeto realizado pelo Departamento de História da Unicamp.

Bahia (6 de bronze, 8 de prata e 4 de ouro)

Ceará (6 de bronze, 2 de prata e 4 de ouro)

Minas Gerais (3 de bronze, 2 de prata e 2 de ouro)

Paraíba (1 de bronze)

Pernambuco (5 de bronze, 5 de prata e 4 de ouro)

Piauí (1 de bronze e 1 de prata)

Paraná (1 de prata)

Rio de Janeiro (1 de prata)

Rio Grande do Norte (10 de bronze, 1 de prata, 2 de ouro)

Roraima (1 de bronze)

Sergipe (3 de bronze, 1 de prata)

São Paulo (4 de bronze, 8 de prata e 4 de ouro)