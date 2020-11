A Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas informa que foram prorrogadas as ações da “Carreata do Amor”, que acontece a partir desta terça-feira, 24, até a próxima quinta-feira, 26.

Os atendimentos realizados na “Carreata do Amor”, do Hospital do Câncer de Barretos, são destinados para exames diários de Mamografias e Citopatologico (exames de lâmina).

A Carreta do Amor acontece em frente à Clínica da Família “Otaviano Oliveira de Souza”, na sede do município.