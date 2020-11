A senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) decidiu que irá cremar o corpo do ex-governador João Alves Filho, em Brasília-DF. A decisão foi anunciada pela parlamentar em entrevista ao radialista Douglas Santos, durante o Jornal da Capital 2ª Edição. Segundo Maria, o que vai tirar a vida do seu esposo é o estágio avançado do Alzheimer que ele já vinha sofrendo.

“Ele morrendo, por causa da Covid-19, eu tenho duas horas para enterrá-lo aqui. E eu não vou enterrar meu marido aqui de jeito nenhum, né?! Então vamos fazer a cremação em Brasília e levar as cinzas para Aracaju, onde as homenagens todas que ele merecem sejam feitas diante das cinzas dele”, explicou Maria do Carmo que é esposa do ex-governador.

Cabe destacar que João Alves foi internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília-DF, após sofrer uma parada cardíaca em sua residência. Na unidade hospitalar, ele foi diagnosticado com o novo Coronavírus e o seu estado de saúde acabou se agravando ao ponto dele estar respirando com a ajuda de aparelhos e com as funções renais paralisadas.

Por isso que, durante o final de semana, a equipe médica do mencionado hospital avisou a família que o quadro de saúde do Construtor João Alves era irreversível. O anúncio gerou forte comoção em Sergipe e levou muitas autoridades a emitirem nota de solidariedade a toda a Família Alves.

