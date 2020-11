Entre os dias 02 e 06 de dezembro, o Parque das Palmeiras, instalado no povoado Brejo, na zona rural de Lagarto, receberá o 18º Potro do Futuro e o Campeonato Nacional ABQM de Vaquejada.

A ação distribuirá mais de R$ 400 mil em prêmios, incluindo três carros 0km. Na oportunidade, serão realizadas as provas oficiais da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM).

Considerado o maior evento do segmento Quarto de Milha, os interessados em participar do 18º Potro do Futuro & Campeonato Nacional ABQM de Vaquejada devem se inscrever pelo site: www.seqm.com.br.