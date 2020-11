Os estudantes do 3º ano do ensino médio de Lagarto retornaram às aulas na última segunda-feira, 23, após oito meses sem aulas presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus.

Diante desse novo cenário, a psicóloga Adna Santana realizou um acolhimento socioemocional e motivacional aos estudantes com toda a equipe escolar do Colégio Estadual Professor Abelardo Romero Dantas (Cepard).

1 de 3

Apesar de uma determinação para que as aulas presenciais retornassem na última terça-feira, 17, a 2ª Diretoria Regional de Educação (DRE-02) adiou a volta às aulas em uma semana.

A medida, prevista pelo Comitê Técnico-Científico de Sergipe, combina um modelo híbrido de ensino que mistura aulas remotas com presenciais e tem o objetivo de amenizar o prejuízo no calendário de ensino e garantir a preparação dos estudantes a tempo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para o dia 17 de janeiro.

O retorno às atividade estão acontecendo de acordo com a medidas de segurança e higiene necessárias para garantir a saúde dos estudantes.