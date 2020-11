Desde 2008, a Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), promovida pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), reúne milhares de alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio e professores de todo o Brasil numa competição que procura desbravar os mais variados acontecimentos da história do nosso país, inclusive os que não constam na história oficial.

A ONHB procura estimular os alunos a conhecerem à história, bem comoa pensarem criticamente a nossa realidade. A olimpíada é composta por 6 fases on-line e a final presencial realizada em Campinas/SP. As provas não requerem conhecimento histórico prévio, mas sim habilidades, tais como: pesquisa, análise documental, reflexão e discussão de materiais históricos.

O Colégio Nossa Senhora da Piedade (CNSP) participa desde 2018 da competição, contando, a cada ano, com um número maior de olímpicos envolvidos. Na sua primeira participação, 4 equipes representaram a Instituição, alcançando a grande marca da 6ª fase.

Já em 2019, o número de equipes subiu para 18, ficando na 4ª fase da competição. Em 2020, por sua vez, o colégio contou com a participação de 23 equipes do Ensino Fundamental, chegando à final e a conquista da inéditamedalha de prata. Cada equipe é formada por um trio de alunos e um professor orientador.

Após o resultado da olimpíada em 2019, percebeu-se a necessidade de estratégias que viabilizassem a preparação dos alunos, visando a participação nas olimpíadas dos anos seguintes.

Neste intento, surgiu, no Colégio, o Clube de Leitura “Sementes do Amanhã”. Conscientes que o pensamento crítico-reflexivo advém da leitura e discussão, os alunos, ávidos por conhecimento, embarcaram nesse desafio de ler, debater e refletir sobre os mais diversos temas da literatura, da história e do pensamento humano. O que antes era um sonho, se tornou realidade e o projeto no seu primeiro ano de execução, já apresenta inúmeros frutos, outrora semeados.

Em 2020, dada as impossibilidades do contexto pandêmico que assola o mundo, a ONHB foi realizada em 7 fases on-line, além da grande final que também aconteceu de maneira remota.

Excepcionalmente, neste ano, a olimpíada aconteceu no segundo semestre e contou com 69,8 mil inscritos em todo o país e um total de 17,4 mil equipes, segundo informações do site oficial da olimpíada.

O Estado de Sergipe contou com uma representação de 389 equipes. Fase após fase, os números iam diminuindo, inúmeras equipes deixavam a competição, o que a tornava cada vez mais acirrada. Para a grande final, 421 equipes em todo o Brasil foram convocadas. Destas, apenas 7 equipes sergipanas permaneciam na competição, todas lagartenses, inclusive.

Durante a competição, fase 5, as equipes foram desafiadas a elaborarem uma crônica argumentativa versando sobre temáticas relevantes para a sociedade atual. Esta produção, além de um requisito para avançar para as próximas fases, foi o objeto de avaliação dos organizadores da ONHB para a grande final. Das equipes lagartenses, 2 representavam o CNSP.

A equipe,“Vasculhando a nossa história” composta por: Diana Vitória, Julia Lorraine e Maria Eduarda, alcançou a medalha de honra ao mérito.

Já a equipe, “Desbravadores da história”, composta por: Ana Carolina, Carolane Santos e Gustavo Chagas, conquistou a medalha de prata, alcançando o melhor resultado dentre todas as equipes do Estado de Sergipe, estando entre as 50 melhores do Brasil.

Enfim, a história, e porque não dizer a história lagartense, que é escrita por seus agentes, recebeu a contribuição destes 6 adolescentes que entenderam a possibilidade de mudar o contexto que se vive através da educação, acreditaram que é possível sonhar, mesmo quando as circunstâncias apresentarem o contrário e conquistaram aquilo que tanto almejavam: fazer da história a sua história.