O ex-prefeito de Lagarto, Cabo Zé, anunciou em suas redes sociais, na última terça-feira, 24, que não será mais candidato a nada em Lagarto. Ele disputou a última eleição para a Câmara de Vereadores, mas não conseguiu se eleger, obtendo 392 votos.

“Deixo aqui toda a minha gratidão a todos que apoiaram nessa última tentativa de fazer a cidade crescer. Antes, porém, digo a vocês que não deixarei a política, não deixarei de comentar, acompanhar e contribuir com minha experiência”, disse.

Cabo Zé ainda afirmou que não saiu derrotado dessas eleições, mas vencedor. “Lagarto elegeu 17 vereadores, me perdoem a minha autenticidade, mas eu tiro três. Dois com nível superior e a nossa querida amiga Marta da Dengue, o resto não desfilou pelos bancos escolares (…) eu pergunto: o que eles vão fazer na Câmara de Vereadores? Vão negociar com a prefeita para pegar dinheiro? Não sabem fazer projetos, não sabem ler o regimento da casa, então, eu ganhei a eleição”, afirmou.