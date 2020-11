Em virtude da proximidade com período natalino e os típicos festejos de fim de ano, o Portal Lagartense entrevistou o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto, Charles Brício. Na oportunidade, ele garantiu que os comerciantes da cidade ternura já estão prontos para atender as necessidades dos consumidores sem esquecer que o mundo vive em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Por conta de todas as dificuldades que passamos durante o ano de 2020, nós, lojistas, estamos nos preparando com grande expectativa para termos um excelente dezembro. E todo o comércio já está preparado com toda a segurança e o cuidados necessários contra o Covid-19. Além disso, o comércio de Lagarto já vem reabastecendo os seus estoques para garantir todas as procuras dos nossos clientes”, assegurou.

Questionado sobre a possibilidade de um novo fechamento do comércio local por conta da pandemia, o presidente do CDL Lagarto afirmou que tudo é possível, mas observou que ainda não houve nenhuma sinalização por parte do poder público em relação ao tema. “Mas depende muito também da sociedade em aderir a todas as orientações contra a Covid-19 e não relaxar, como também das atitudes das autoridades na coordenação do nosso sistema de saúde”, argumentou.

Por fim, Charles Brício afirmou que devido a tudo o que ocorreu em 2020, nenhum lojista brasileiro quer acreditar na possibilidade de um novo fechamento e que a expectativa de venda lojista lagartense neste fim de ano é a mesma de 2019. “Tivemos muitos prejuízos em 2020, então se mantermos a margem de vendas do ano passado já será uma grande conquista, pois qualquer crescimento além disso será acima do esperado”, finalizou.