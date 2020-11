Depois de obter 1.660 votos na disputa pelo comando da Prefeitura de Lagarto, uma das melhores votações obtidas por um candidato independente no município, o empresário Nininho da Bolo Bom (Cidadania) confidenciou a reportagem do Portal Lagartense que não descarta a possibilidade de disputar um mandato de deputado estadual em 2022.

“Não descarto a possibilidade de forma alguma, justo o contrário, acredito sim na possibilidade de ser candidato a deputado estadual. Acredito que isso é importante e sendo da opinião do partido serei candidato”, disse o empresário.

E completou: “Confesso que vejo essa possibilidade até com um olhar positivo, porque Lagarto tem dois representantes muito desgastados, então o Cidadania pode apresentar um nome muito bom que é Nininho da Bolo Bom”.

O interesse do empresário foi colocado ao Portal Lagartense um dia depois dele e dos vereadores eleitos pelo Cidadania em Lagarto (Matheus Corrêa e Josivaldo da Equoterapia) terem se reunido com o senador Alessandro Vieira (Cidadania), que já é visto como um dos postulantes ao comando do Governo do Estado de Sergipe em 2022.

“A reunião ficou pautada na questão somente de parabenizar a postura do Cidadania em Lagarto, a questão de ter levado a candidatura até o final em formato totalmente diferenciado do que já aconteceu em Lagarto, e também bater um papo com os vereadores eleitos. Mas ele preferiu deixar o assunto de 2022 para debater em 2021, ele disse para darmos tempo ao tempo”, resumiu o empresário.