Foi publicado na edição da última terça-feira, 24, do Diário Oficial do Estado de Sergipe o novo calendário de pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referentes ao ano de 2021. Segundo o texto, quem pagar o IPVA em cota única até o dia 26 de fevereiro e não possuir outros débitos do mesmo imposto relativos aos anos anteriores terá um desconto de 10%.

Para quitar o IPVA, o contribuinte deverá realizar a emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA), que pode ser acessado por meio do site do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran-SE); ou do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que pode ser acessado através do site da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ).

Além disso, o pagamento do imposto poderá ser dividido em até 10 vezes no cartão de crédito. No entanto, o contribuinte deve ficar atento aos acréscimos que podem ser cobrados em virtude da quantidade de parcelas.

Calendário de pagamento do IPVA 2021: