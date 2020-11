O Ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, morreu na madrugada desta quarta-feira, 25, aos 79 anos. A informação foi confirmada por sua filha, Ana Alves, em suas redes sociais.

João Alves estava internado há cerca de uma semana no Hospital Sírio Libanês, em Brasília-DF, após sofrer uma parada cardíaca em sua residência. Na unidade hospitalar, ele foi diagnosticado com o novo Coronavírus e o seu estado de saúde acabou se agravando a ponto de conseguir respirar apenas com a ajuda de aparelhos e ter suas funções renais comprometidas.

O ex-governador vinha recebendo cuidados especiais em sua casa desde o ano passado, devido a complicações do Alzheimer. Seu corpo deve ser cremado no Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás, que fica a 40 minutos de Brasília, e suas cinzas trazidas para Aracaju.

O governador Belivaldo Chagas decretou luto oficial de três dias e colocou o Palácio Museu Olímpio Campos à disposição da família para que esta realize suas últimas homenagens.

João Alves Filho nasceu em Aracaju, no anos de 1941. Foi casado com a senadora Maria do Carmo durante 50 anos e desta união nasceram três filhos: Maria Cristina Alves, Ana Maria Alves e João Alves Neto. Além de ter sido governador do Estado em três oportunidades (1983-1987, 1991-1994 e 2003-2006), João Alves também foi prefeito de Aracaju entre 1974-1977 e 2013-2016, e ministro do interior (1987-1990).