Dormir com ou sem sutiã é uma dúvida há muitos séculos entre as mulheres, diversos mitos foram espalhados com o passar dos anos a respeito dos modelos de sutiã, por isso tamanha confusão quando se trata dessas peças que são indispensáveis na rotina da maioria das mulheres.

Muitas mulheres acreditam que dormir com sutiã evita com que os seios fiquem flácidos, fazendo com que eles fiquem mais firmes ou firmes por mais tempo, dentre outras promessas que são praticamente milagrosas. Será que tudo isso é verdade?

Pensando nisso, selecionamos tudo o que você precisa saber sobre a prática de dormir com sutiã de bojo ou outros modelos. Continue lendo e saiba mais!

O uso do sutiã

Os diversos tipos de sutiã começaram a ser adotados como peças indispensáveis na vida das mulheres no século XX, e ainda hoje, é uma peça que entra em uma fase muito importante na vida da mulher, a puberdade e a acompanha pelo resto da vida.

A peça tem como principal objetivo sustentar os seios e atualmente, é possível viver sem a peça que pode ser um incômodo para muitas mulheres, no entanto, muitas mulheres não se sentem seguras para abandonar de vez a peça e inclusive gostam de dormir com sutiã.

Esse hábito gera muitas dúvidas e cria mitos que se espalham de geração para geração.

Mitos sobre dormir de sutiã

Para acabar de vez com todos esses mitos, selecionamos os principais, confira:

O uso do sutiã durante a noite prejudica o crescimento dos seios;

Dormir sem sutiã faz com que os seios fiquem flácidos: esse é um dos maiores mitos, a queda dos seios se chama ptose mamária e é natural, não pode ser evitada com o uso de modelos de sutiã durante a noite;

Dormir com sutiã é prejudicial à saúde: não existem comprovações científicas de que dormir com o sutiã prejudica a saúde;

Mulheres que amamentam ou têm silicone não podem usar sutiã para dormir: outro mito, o ideal é que essas mulheres escolham a forma mais confortável para sua noite de sono.

Ou seja, escolha a forma com que você se sinta confortável, que de modo geral é dormir sem sutiã, considerando que um sutiã sem bojo com aro pode machucar seus seios durante a noite.

Melhores modelos de sutiã para dormir

Caso você não dispense o uso de modelos de sutiã durante a noite, é fundamental que você saiba qual modelo escolher na hora de comprar sutiã. Confira os sutiãs mais indicados:

Sutiãs com tecidos delicados e leves;

Sutiãs sem costuras e detalhes que machucam os seios;

Sutiã sem bojo para evitar desconfortos.

E até mesmo tops que sejam mais leves e não apertem muito!