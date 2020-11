Os modelos de biquíni e maiô recortados são grandes tendências na moda praia, as mulheres estão deixando os biquínis mais básicos de lado para investir em modelos mais ousados e estilosos para usar em praia e piscinas.

Apesar de ser um modelo tendência, que promete ser o queridinho do próximo verão, muitas mulheres ainda têm receio de aderir a tendência, principalmente pelo medo das marquinhas não ficarem tão agradáveis aos olhos e poderem ficar recortadas, assim como o biquíni.

Diante disso, selecionamos o que você precisa saber sobre o biquíni recortado e como não ter problema com a marquinha ao comprar o modelo em uma loja de biquíni online. Continue lendo e saiba mais!

Tendência modelos de biquíni recortados

Os modelos de maiô e biquínis recortados são grande tendência, especialmente entre as famosas, como é o caso da Kylie Jenner e BellaHadid que posam para muitas fotos com esses modelos de roupa de banho.

O maiô é uma das peças preferidas pelas fashionistas, considerando que o tipo de recorte feito no mesmo faz com que a peça se assemelhe ao biquíni, deixando a pele a mostra, além de ser mega confortável e versáteis — você pode tranquilamente utilizar um maiô estampadoou liso como body no seu dia a dia.

Como usar modelos de biquíni recortado?

Saber como usar, sem ficar com um bronzeado recortado que não agrada muitas pessoas, é fundamental. Afinal, uma marquinha sempre é bem-vinda, contudo, existe uma grande preferência por marquinhas mais simples, como as de um biquíni cortininha, o clássico sempre dá certo!

O primeiro passo para utilizar os modelos de biquíni recortados é utilizar muito o protetor solar, mesmo que você queira se bronzear, o protetor solar é indispensável para dias de calor na praia ou piscina. Prefira fórmulas de protetores que tenham a proteção acima de 30 FPS.

Além disso, caso você esteja evitando marquinhas recortadas, evite ficar exposta ao sol com a peça, prefira ficar na sombra e, se possível, alargue as alças do conjunto de biquíni recortado.

Assim, você irá evitar marquinhas indesejadas em sua pele!

Mais dicas

Para te ajudar nessa missão, selecionamos mais dicas para você que não quer ficar com marquinhas de seu top e tanga de biquíni recortadas. Confira:

Leve mais de um tipo de biquíni para sua viagem caso você queira se bronzear, escolha modelos como o biquíni de cortininha para se bronzear;

Caso você tenha se bronzeado indesejadamente, escolha uma boa loção bronzeadora para uniformizar seu tom de pele no dia seguinte.

Assim, você pode aproveitar os dias de sol sem maiores problemas!