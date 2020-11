As Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos, também com apoio do Departamento de Narcóticos (Denarc) da cidade de Lagarto, prenderam João Victor Monteiro da Silva, de 19 anos, pelo crime de roubo majorado por uso de arma de fogo e concurso de pessoas e associação criminosa em Lagarto. A prisão ocorreu em 31 de outubro e resultou no esclarecimento de roubos praticados por uma associação criminosa que agia nesses municípios.

De acordo com as investigações, o suspeito pertencia a uma associação criminosa especializada em roubo de motocicleta. Os criminosos estariam causando terror na população que utilizava o trecho da rodovia de Campo do Brito, Macambira, São Domingos e Lagarto.

A associação criminosa utilizava da mesma forma de atuação: de dois a quatro homens iam com um automóvel até o trecho da rodovia, passavam a abordar motociclistas com extrema violência, ameaçavam pessoas com arma de fogo, demonstrando, inclusive, interesse em realizar disparos fatais.

Após diversas diligências, incluindo reconhecimento pelas vítimas, dois homens foram apontados como suspeitos de pertencerem à associação criminosa e terem cometido, pelo menos, seis roubos de motocicletas. A dupla realizava roubos naquelas cidades, mas se escondia e morava em Lagarto.

A equipe do Denarc de Lagarto possuía uma investigação já em andamento contra os mesmos homens, suspeitos de roubos e tráfico de drogas na cidade. Inclusive, além de roubos na região, já havia informações de roubos em Simão Dias. As investigações foram unificadas pelas unidades da polícia judiciária a fim de pôr fim nos roubos diários. Após a emissão dos mandados de prisões contra os dois homens, apenas Talisson Augusto Dias dos Santos, de 19 anos, está foragido.

A Polícia Civi solicita o apoio da população para a localização do segundo suspeito, o qual circula pelas cidades de Lagarto e São Domingos. A população pode repassar qualquer informação relevante para a elucidação do caso por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Além disso, as investigações continuam para identificar os demais comparsas e esclarecer mais crimes. A partir dessa terça-feira, 4, mais dois roubos possuem os dois investigados como suspeitos. Tratam-se de roubos de motocicletas cometidos em julho deste ano, mediante uso de arma de fogo. Após mais diligências, os procedimentos foram encaminhados à Justiça para responsabilização de ambos.