Vez ou outra, é comum que você tenha que lidar com entupimento de pia, vasos e ralos em sua residência. Esses problemas podem trazer muita dor de cabeça para você e sua família, e nesses casos, é fundamental que você conte com os serviços de uma desentupidora.

Para evitar esse tipo de situação, a melhor forma é prevenir o entupimento implementando alguns hábitos no dia a dia para evitar problemas que só prejudicam sua rotina.

Pensando nisso, selecionamos algumas dicas que irão te ajudar a evitar o entupimento de ralos e pias em sua residência e como uma desentupidora de ralos pode te ajudar nessa tarefa. Continue lendo e saiba mais!

Como evitar entupimentos no banheiro

O vaso sanitário, pia e ralo do banheiro podem ser grandes problemas em sua casa ou apartamento caso você não faça o uso adequado dos mesmos. Sendo assim, é essencial saber como utilizá-los e evitar o entupimento sério.

A primeira dica para evitar entupimentos e serviços de uma desentupidora de vaso sanitário, é fazendo o descarte correto do lixo. Nunca jogue o lixo dentro do vaso sanitário, muitas pessoas têm o hábito de jogar papel higiênico, absorventes, fio dental, hastes flexíveis e outros resíduos dentro do vaso sanitário.

Essa prática gera graves consequências, tanto para sua família, quanto para o meio ambiente!

Além disso, tenha muito cuidado com os cabelos no vaso sanitário, fios de cabelo são um dos principais causadores de entupimento de vasos sanitários e pias, por mais inofensivos que pareçam, apenas faça o descarte deles no lixo.

Ainda a respeito de entupimentos no banheiro, sempre que você perceber qualquer tipo de vazamento, por menor que seja, não deixe de contar com profissionais de uma desentupidora para resolver o problema o mais rápido possível.

Como evitar entupimentos na cozinha

O entupimento da pia da cozinha também é muito comum, principalmente pela quantidade de vezes que ela é utilizada no dia a dia, é necessário tomar cuidado com o resto de comida que fica na pia depois de lavar a louça.

Assim como no banheiro, é fundamental adotar algumas práticas para que você não tenha problemas e precise contratar uma desentupidora de ralos. Confira as principais práticas:

Escolha uma tubulação com tubos mais largos com mais espaço e sem quinas, assim, é mais difícil que algum objeto ou resto de comida fique presa na tubulação;

Nunca descarte óleo de cozinha na pia de sua cozinha;

Nunca jogue pó de café no ralo da pia;

Utilize ralinhos para que a comida da louça não escape para a tubulação.

Caso você tenha problemas recorrentes com a pia em sua cozinha, conta com uma desentupidora de pia para que o problema seja resolvido corretamente.

Conte com os serviços de uma desentupidora

Ao se deparar com problemas de entupimento, muitas pessoas tentam resolver a situação sozinhas, contudo, isso pode agravar a situação, fazendo com que você tenha mais dor de cabeça.

A melhor opção para resolver um entupimento é contando com os serviços de uma desentupidora de esgoto, que trabalha com os melhores profissionais e equipamentos do mercado!