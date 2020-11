Não é novidade que o mercado de negociações passou a ser mais competitivo. Hoje, temos mais corretoras e negociadores ativos, além de novas oportunidades de transações e benefícios. As facilidades de geração de renda no mercado de criptomoedas e de negociação por margem atraem inúmeros interessados e, dentre as corretoras, destaca-se a PrimeXBT.

Os recursos disponibilizados na plataforma da PrimeXBT fazem com que ela seja uma corretora de valores imbatível. Se você já considerou realizar seu cadastro na PrimeXBT ou está atrás de uma plataforma confiável que irá facilitar suas transações, veio ao lugar certo. Nesta resenha, iremos realizar uma análise completa da corretora e ajudá-lo a descobrir se ela é opção ideal para as suas necessidades.

Benefícios da corretora

Sendo uma conhecida plataforma de negociação, a PrimeXBT proporciona aos seus usuários uma diversidade de benefícios e múltiplas opções de ativos (forex, índices, commodities e criptomoedas). Os usuários da corretora possuem as seguintes ferramentas e vantagens:

Processo de registro simplificado;

Segurança e descomplicação em saques;

Plataforma com integração de indicadores-chave;

Depósitos com condições facilitadas;

Número de alavancagem específico para cada tipo de ativo (100x mais em índices, criptomoedas e commodities; 1000x em forex, ouro e prata);

Oportunidade de bônus (programas de indicação e descontos em CPA);

Proteção de lucros sem perdas;

Negociações agilizadas e atenção em processos de segurança;

Recursos diversificados

Suporte ao cliente 24h

Disponibilização gratuita de materiais e guias criados por especialistas da área;

Área voltada à educação.

Estes e outros benefícios garantem à PrimeXBT um diferencial no mercado. Por conta da variedade de recursos ofertados aos seus negociadores, a corretora tornou-se a escolha perfeita de muitos. A PrimeXBT entende as necessidades dos seus usuários e entrega o que eles procuram. E, é claro, não para por aí. Abaixo, iremos mergulhar mais afundo em alguns aspectos específicos da corretora.

Processo de Registro

Vamos começar do início: o processo de registro. Na PrimeXBT, para que você possa usar a plataforma, é preciso que realize um registro prévio. A corretora solicita algumas informações, como endereço eletrônico válido, nome de usuário, criação de senha e endereço de residência. Após a coleta desses dados, o interessado precisa confirmar seu e-mail por meio de uma mensagem eletrônica. Feito isto, é só entrar na plataforma e realizar seu depósito inicial para começar a fazer transações.

Depósitos

Após adquirir criptomoedas, realizar depósitos torna-se algo simples. É só depositar no endereço de BTC desejado e lembrar que o depósito mínimo equivale a 0,001BTC. Ao fazer um depósito, você será capaz de financiar uma conta de negociação, possibilitando que separe uma parcela do seu capital dos lucros disponíveis na conta.

As transações na plataforma acontecem de forma rápida, o que significa que seus fundos devem ficar disponíveis minutos após a confirmação. Caso queira realizar depósitos adicionais, a PrimeXBT disponibiliza a opção por meio do Changelly (serviço de terceiro).

Saques

Para realizar saques, tudo o que você precisa fazer é clicar na opção de saques, digitar seu endereço de BTC e concluir a transação. A corretora pede que o usuário verifique o endereço de BTC inserido antes de concluir o saque, pois este não poderá ser alterado após a finalização da transação.

A PrimeXBT permite apenas um saque por dia, e todas as transações realizadas são listadas e declaradas, o que significa que você pode acompanhar seu progresso na área indicada. Caso deseje cancelar algum saque, é necessário que verifique o processamento da transação. Se a janela de processamento não tiver sido concluída, você poderá realizar o cancelamento.

Negociações

Na PrimeXBT, os usuários podem customizar a página do seu terminal de negociação, modificando widgets, gráficos, análises, listas de observação e outros recursos conforme seus interesses. Neste terminal, os usuários irão encontrar inúmeros indicadores úteis. Nomes conhecidos como Ichimoku, Parabolic SAR e RSI são exemplos de opções.

A plataforma da corretora possibilita que tanto a posição longs quanto a shorts seja mostrada no painel, facilitando as análises dos negociadores e permitindo que eles lucrem independentemente do mercado de ativos em que estejam inseridos.

A máxima da PrimeXBT é a efetuação de transações rápidas com o menor percentual de erro. A plataforma adquiriu seu título de confiabilidade por conta do seu alto percentual de atividades favoráveis. Por meio dela, os usuários são capazes de avaliar quais ativos possuem potencial de lucro e quais estão em baixa, podendo, assim, atingir um lucro maior e diminuir a possibilidade de riscos.

Tipos de ativos

A PrimeXBT possibilita a negociação de 50 tipos diferentes de ativos, dando múltiplas opções aos seus usuários. São elas:

Criptomoedas de renome, como Bitcoin, Ripple e Ethereum;

Mercadorias usuais, como é o caso do petróleo bruto e do gás natural;

CFDs ligados aos índices de ações mais conhecidos, como S&P 500, ASX 200 e DAX 30;

Pares de moedas dos principais mercados mundiais, como USD, AUD e JPY.

Com essa gama de ativos, os negociadores possuem certa vantagem. A PrimeXBT está sempre apresentando preços exclusivos e trazendo novas oportunidades nos mercados de ativos tradicionais.

Programa de Indicação da PrimeXBT

Como toda boa corretora, a PrimeXBT sempre procura proporcionar novos benefícios e vantagens para os seus negociadores. Foi pensando nisso que ela criou seu programa de indicação. Por meio dele, os usuários da plataforma podem fazer indicações para pessoas interessadas em adentrar no mundo das negociações, gerando publicidade para a PrimeXBT que, posteriormente, é revertida em comissões. Tais comissões são divididas em quatro níveis diferentes, conforme o registro dos usuários indicados e suas futuras indicações. O programa de indicação da PrimeXBT já gerou 50 BTC.

Suporte ao Cliente

Para garantir que a solução de possíveis dúvidas e problemas no serviço, a PrimeXBT disponibiliza um pronto atendimento ao cliente, o que significa que quaisquer demandas levantadas podem ser direcionadas à atendentes especializados. O suporte ao cliente da corretora atua em regime de 24/7 (24 horas durante 7 dias). Os usuários interessados podem utilizar o chat on-line para entrar em contato com o atendimento ao cliente e enviar suas demandas. Além disso, a corretora ainda disponibiliza uma central de ajuda em que perguntas frequentes, manuais, atualizações e outras informações são explicadas detalhadamente. Além das redes sociais indicadas no site da PrimeXBT, ela também possui um blog em que conteúdos adicionais são publicados.

Medidas de Segurança

A plataforma da corretora faz uso das tecnologias de proteção mais atuais para evitar ataques de hackers e entidades maliciosas, prezando pela segurança dos seus usuários e de suas informações pessoais. Por meio das medidas do Cloudflare, listas de permissões e autenticações de dois fatores são implementadas, o que contribui ainda mais para a proteção dos negociadores.

Recurso Turbo

Este recurso independente objetiva facilitar transações de curto prazo envolvendo criptomoedas. Por meio do da nova ferramenta Turbo, os negociadores da corretora têm a oportunidade de inserir contratos UPS e Down, registrando lucros e perdas em tempos de 30 segundos, 1 ou 5 minutos. Segundo a PrimeXBT, o Turbo pode ser incrivelmente útil em mercados que apresentam um padrão de diminuição de rigidez.

Conclusão

A corretora de valores PrimeXBT vem se destacando no mercado e já adquiriu diversos prêmios por conta da excelência em seus serviços, sendo o ADVFN um destes. Por estar atuando no segmento há algum tempo, ela é capaz de fornecer ótimos benefícios aos seus usuários, o que acaba por ser o diferencial da corretora. Se as vantagens litadas acima estão na sua lista de desejos, temos certeza que a PrimeXBT não irá lhe desapontar. Então, o que está esperando? Garanta essa oportunidade e registre-se na plataforma da corretora.