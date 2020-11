Em nota, o Gabinete da Senadora Maria do Carmo (DEM-SE) informou que o corpo do ex-governador João Alves Filho será cremado, no Jardim Metropolitano, localizado em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, em solenidade restrita à família.

“Os restos mortais do ex-governador serão transladados para Aracaju na segunda-feira (30), com chegada prevista para às 11 horas, no Aeroporto Internacional de Aracaju (voo 3027/LATAM)”, informou o Gabinete.

Já os detalhes sobre as homenagens póstumas, após a recepção dos restos mortais de João em Aracaju, serão divulgadas logo que definidas pela família. Ademais, tanto a Prefeitura de Aracaju quanto o Governo de Sergipe já colocaram os seus prédios à disposição para a cerimônia fúnebre.

João Alves faleceu após cerca de uma semana de internamento no Hospital Sírio Libanês, em Brasília-DF, motivado por uma parada cardíaca sofrida em sua residência. Na unidade hospitalar, ele foi diagnosticado com o novo Coronavírus e o seu estado de saúde acabou se agravando a ponto de conseguir respirar apenas com a ajuda de aparelhos e ter suas funções renais comprometidas. Segundo os médicos, ele fez uma passagem tranquila.