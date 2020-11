A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou na manhã da última quarta-feira, 25, uma palestra educativa com a equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), sobre saúde do trabalhador, saúde do homem e da mulher, doenças e agravos relacionados ao trabalho.

O objetivo foi abordar a importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e realizando a imunização de profissionais. Durante todo o mês, o Cerest, estará visitando trabalhadores com informações sobre o Novembro Azul e serviços de saúde.