Dirigentes da Liga do Nordeste estiveram reunidos na tarde da última terça-feira, 24, em Recife-PE, para debater a Copa do Nordeste de 2021. Os dirigentes estudaram as datas para o início dos campeonatos estaduais e do Nordeste de 2021, dentro do calendário que já foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na reunião, os dirigentes também analisaram o atual cenário do futebol nordestino e o desafio do futebol na pandemia de Covid-19. Algumas datas ficaram pré-definidas e outros detalhes serão definidos na sede da CBF.

Os vice-presidentes da CBF, Ednaldo Rodrigues e Gustavo Feijó, coordenaram o encontro com os nove presidentes das federações do nordeste que estiveram no evento. O presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, participou da reunião e contou detalhes das datas pré-definidas.

” A reunião foi muito proveitosa e é muito bom sentir de perto a força do futebol nordestino. Estamos representando o futebol da nosso região muito bem em todas as divisões dos campeonatos brasileiros. Referente as datas pré-definidas, a expectativa é que a Copa do Nordeste inicie dia 17 e os estaduais dia 21 de fevereiro de 2021. A FSF vai reunir-se com os seus filiados no início do próximo mês. Vamos agendar o Congresso Técnico para definir a fórmula de disputa do Sergipão de 2021″, finalizou, Milton Dantas.

Outro ponto que ficou definido é que o tradicional evento do sorteio dos grupos da Copa do Nordeste vai acontecer de forma diferente por causa da pandemia de Covid-19. O sorteio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, no dia 28 de dezembro.