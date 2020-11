A Operação da Polícia Civil, coordenada pela 7ª Delegacia, nesta quinta-feira, 26, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um homem de 39 anos acusado pelo crime de estupro.

O crime ocorreu em 2012, no município de Nossa Senhora do Socorro. A investigação apurou que o homem se encontrava no município alagoano de Arapiraca. Os policiais se deslocaram até lá para cumprir o mandado de prisão.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população para a elucidação de crimes. Qualquer informação pode ser comunicada por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.