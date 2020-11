Dois projetos de alunos dos ensinos fundamental e médio do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas (Polivalente) e dois do Colégio Estadual Sílvio Romero, ambos de Lagarto, foram selecionados pelo edital do Programa de Projetos Científicos e Tecnológicos na Rede de Educação Estadual de Sergipe, promovido pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) e a Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

Com isso, os alunos e seus orientadores receberão um auxílio financeiro do Estado de Sergipe para desenvolverem suas propostas e assim atingir o objetivo do edital que é busca a despertar e incentivar talentos e vocações científicas entre estudantes a partir do 9º ano, orientados por professores pesquisadores qualificados. Ao todo, foram selecionados 41 propostas em 27 instituições públicas estaduais de ensino. Para tal, o Governo de Sergipe estima realizar um investimento de R$ 220 mil.

“As propostas selecionadas terão direito a um auxílio financeiro à pesquisa no valor de R$ 1 mil, além de bolsa de Iniciação Científica Júnior no valor de R$ 100, com vigência de 12 meses. O edital é focado no desenvolvimento de projetos dentro da metodologia Steam (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) em instituições de ensino da Rede Pública Estadual”, detalhou a Fapitec.

Projetos selecionados em Lagarto

No Centro de Excelência Prof. Abelardo Romero Dantas foram selecionados os projetos: 1) Análise das Produções Escritas e Legitimidades Matemáticas do Aluno nos Processos de Construções de Mapas Mentais, 2) Quantificando o desperdício de alimentos, para conscientizar e reaproveitar os restos de alimentos na horta escolar. Eles são orientados, respectivamente, pelos professores Darlysson Wesley da Silva e Claudio Bispo.

Já no Colégio Estadual Sílvio Romero, a Fapitec selecionou as seguintes propostas: 1) As histórias de Sarah Baartmman e Henrietta Lacks: Discussões sobre racismo científico no Colégio; 2) Celebrando-me: Descolonizando saberes no Colégio Estadual Silvio Romero. Nesta instituição, tais projetos são orientados pelas professoras Isabela Santos Correia Rosa e Catiana Santos Correia Santana, respectivamente.