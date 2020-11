Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta semana, indicam que o Lagarto encerrou o mês de outubro com um saldo positivo na geração de empregos. Com 227 contratações e 179 demissões, o município ainda conseguiu abrir um saldo de 48 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Entretanto, o Caged observou que a geração de empregos formais em relação ao mês de setembro apresentou um recuo de 36,3%. No mês da pátria, as áreas que mais empregaram foram: Construção (4,42%), Comércio (1,73%) e Indústria (1,16%). Já em outubro, as áreas com maior empregabilidade foram: Construção (1,79%), Agropecuária (1,37%) e Serviços (0,77%).

Em relação aos municípios que o maior saldo de empregos gerados em outubro, Lagarto fica atrás de Aracaju (1.443), Nossa Senhora das Dores (740), Laranjeiras (382), Nossa Senhora do Socorro (186), Capela (172), Simão Dias (67), Poço Verde (56) e Rosário do Catete (49). Já em estado de Sergipe obteve um saldo de 3.523 novos empregos. Com isso, o estado confirmou dois meses de forte geração de empregos.

De acordo o economista Ricardo Lacerda, em setembro o emprego tinha sido muito concentrado nas atividades canavieiras, na colheita da cana e na produção de açúcar e de álcool. Já no mês de outubro, a geração de emprego foi mais diversificada em outros setores. “De fato a atividade canavieira continuou empregando bastante, mas a geração de emprego se deu também em outros setores. A Indústria que se destacou com 1543 novos empregos. Além da atividade indústria de transformação, cuja geração de emprego foi em outubro em boa parte vinculada à atividade canavieira, nos tivemos também a criação de 159 vagas no comércio e 794 no setor de serviço”, disse.

O economista ainda observou que diversas outras áreas também contrataram bastante em Sergipe, a exemplo da saúde e da construção civil. “São informações favoráveis que indicam que o período mais grave da crise ficou para trás, mas que temos que esperar os novos dados para saber até que ponto o emprego vai se recuperar de forma mais intensa em Sergipe. De qualquer forma, são resultados favoráveis de dois meses de geração forte de emprego, sem esquecer que esse ano é marcado pela pandemia, que ocasionou dificuldades em termos de emprego e renda para a população”, concluiu o economista.