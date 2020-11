Na tarde da última quinta-feira, 26, o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB) esteve na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), onde assinou duas ordens de serviço que beneficiarão diversos assentamentos instalados na zona rural de Lagarto.

Segundo Fábio Reis, a primeira ordem de serviço é fruto de uma emenda sua de R$ 1,3 milhões e que visa a construção de estradas e passagens molhadas nos Projetos de Assentamento do município de Lagarto.

Já a segunda ordem de serviço é “para a implementação de um projeto piloto que trará 30 km de estradas asfaltadas com polímero interligando todos os assentamentos da cidade, cujo investimento será de R$ 10 milhões”, disse Reis.

Outras atividades

Ainda no Incra, o deputado federal Fábio Reis (MDB) participou da entrega simbólica de 974 títulos de propriedade para pequenos agricultores dos municípios de Simão Dias e Porto da Folha, e 149 Títulos de Domínio (TDs), que consolidam a posse dos lotes de reforma agrária e irão beneficiar a agricultores do projeto de assentamento Cuiabá, localizado entre os municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco.

Além disso, no evento, foi anunciado a construção de mais 25 poços artesianos de alta profundidade em assentamentos do Incra em vários municípios de Sergipe.