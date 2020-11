Por meio das suas redes sociais, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone de Dona Raimunda, anunciou que em breve o município contará com um Pólo EaD da Faculdade Jardins. Segundo a gestora, a expectativa é que com o passar do tempo a instituição passe a ministrar cursos semipresenciais.

“Muito feliz em saber que em breve estaremos concretizando o nosso sonho de termos uma graduação de nível superior em nosso município”, disse a prefeita ao lado da Adriana, representante do Centro Educacional Josa e da Faculdade Jardins. “Podem contar com a gestão”, completou Simone.

Em resposta, a Adriana agradeceu a prefeita Simone pelo apoio e empenho dados para a execução dessa empreitada. “A prefeita Simone acredita na educação e nós acreditamos em vocês. Venham! Todos aqueles que moram em Riachão ou nas proximidades não percam essa oportunidade. Educação é a chave de entrada para o sucesso”, falou.