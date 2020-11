A partir desta quinta-feira, 26, Sergipe passa a contar com cinco estações sismográficas que contribuirão para o aprimoramento dos estudos de pequenos tremores ocorridos frequentemente na região do Território do Baixo São Francisco, especificamente. O município de Canhoba, que já contava com uma estação, recebe outra e Telha, Propriá e Amparo do São Francisco também terão monitoramento diário.

As estações sismográficas ampliarão as pesquisas e o monitoramento a respeito dos pequenos tremores de terra ocorridos na localidade nos últimos meses. A instalação é uma parceria firmada entre o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec), e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que enviou uma equipe formada pelos profissionais do Centro de Ciências Exatas e da Terra, do Departamento de Geofísica Laboratório Sismológico (LabSis) e responsáveis pela Rede Sismográfica do Nordeste.

1 de 9

De acordo com o professor da UFRN, Eduardo Alexandre Santos de Menezes, a instalação das estações darão o suporte ao monitoramento que já era realizado. “Desde 2016, o laboratório mantém o equipamento na região e ao longo desse tempo temos registrado vários tremores.

Nos últimos três meses essa atividade se intensificou, sendo que a quantidade de abalos sísmicos chegou a 300. Dessa forma, essas quatros estações darão suporte para fazer o mapeamento da região, uma vez que agora saberemos a determinação do complemento de falha, profundidade e precisão exatamente na área onde ocorre esses eventos”, explica.

Pouca intensidade

Eduardo Alexandre tranquiliza a população de que esta intensidade dos tremores não causam danos significativos. “A ordem de magnitude é pequena, uma que o índice registrado até então foi de 2,8 na Escala Richter, inclusive próximo à cidade de Telha, onde estamos instalando uma estação, sendo que em algumas casas ocorreram trincamentos, deslocamento de telhados, coisas simples e que é comum nesse tipo de ocorrência. Assim, orientamos aos moradores que evitem o pânico, bem como absorver informações absurdas e sensacionalistas sobre o fato”, orienta.

Para o coordenador da Defesa Civil de Canhoba, Everson Pereira dos Santos, a instalação dos sismógrafos terá finalidades diversas. “Os tremores já acontecem há um bom tempo, algumas vezes não chegam a ser perceptíveis, e, em sua maioria ocorreram em alguns povoados, mas sem registros de maiores danos. Porém, neste ano é que eles foram mais constantes e muitas pessoas perceberam. Com a instalação do aparelho, além de ajudar nos estudos dos ocorridos, poderá tranquilizar um pouco a população”, analisa.

O secretário-executivo do Depec, Capitão Alysson Carvalho, alerta a população em casos de uma ocorrência além do normal. “Acontecendo algo mais relevante no que diz respeito aos tremores, os moradores podem manter contato com a Defesa Civil através dos número 199 e Corpo de Bombeiros 193 e ainda quem desejar ter acesso aos alertas emitidos pela Defesa Civil do Estado pode se cadastrar pelo serviço de telefonia móvel, enviando um SMS para o número 40199 e no corpo da mensagem colocar o CEP da localidade onde mora”, direciona.

Quem se cadastrar passa a receber as informações do Centro de Meteorologia de Sergipe (CPTEC) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), relativas às possibilidades de inundações, alagamentos, temporais, deslizamento de terra entre outras situações similares, como os alertas de tremores de terra.