A Distribuidora Lingerie inaugurou, nesta sexta-feira, 27, sua mais nova filial em Lagarto. A loja, com sede em Nossa Senhora da Glória, possui outras três filiais distribuídas entre os municípios de Aracaju, Itabaiana e Boquim.

Além de lingeries, os clientes podem encontrar tudo relacionado a moda íntima, fitness, bolsas e acessórios. “É uma diversidade muito grande, o nosso mix oferece tudo em atacado, com preço especial para revendedores e para o varejo, atendendo todos os públicos em todos os canais de venda”, afirmou o proprietário da Distribuidora Lingerie, Gilmar de Jesus Fonseca.

Segundo sua esposa e também proprietária da loja, Simone Santiago Vieira Fonseca, o diferencial do empreendimento é que ele oferece mais de 30 marcas de lingerie e conta com ofertas especiais, como o Comprou Ganhou, válida exclusivamente hoje, 27. “Na compra de um conjunto de lingerie, o segundo sai inteiramente grátis”.

A inauguração contou com a presença das digitais influencers Sheila Raquel, Luzia Lima, Ellen Beatriz e do modelo e também digital influencer Rosivaldo Lopes. A Cobertura fotográfica ficou por conta de Mel Nunes do Site Conexão Gloriense, e pode ser conferida tanto no próprio site, quanto no perfil do Instagram @conexaogloriense.

A Distribuidora Lingerie está localizada na Av. José Josué da Silva nº 75, mais conhecida como a Ladeira do Rosário, no centro da cidade.