Na última sexta-feira, 27, dando continuidade aos pagamentos do Auxílio Emergencial, a Caixa Econômica Federal creditou R$ 1,2 bilhão nas contas poupança social digital de 3,4 milhões de beneficiários do Ciclo 5 nascidos em abril. Nesse montante estão inclusos também as parcelas referentes ao Auxílio Emergencial Extensão. Apesar do pagamento, os valores somente podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Saques e transferências para quem recebe o crédito serão liberados no dia 6 de janeiro de 2021.

Bolsa Família

Também na última sexta-feira (27), a Caixa realizou o pagamento da terceira parcela do Auxílio Emergencial Extensão para os beneficiários do Bolsa Família. Cerca de 1,6 milhão de pessoas com Número de Identificação Social (NIS) final 9 receberão R$ 422,5 milhões. Contudo, neste caso, o valor creditado já pode ser sacado.