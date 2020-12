Com o término das eleições e o conhecimento dos candidatos eleitos, os agrupamentos políticos locais já iniciaram as tratativas para conquistar a presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto, no próximo dia 1º de janeiro de 2021.

Pelo grupo Saramandaia, informações dão conta que a disputa interna visando o cargo de presidente do parlamento municipal gira em torno de três nomes: Marta da Dengue, Alex Dentinho e Washington da Mariquita. Alguns acreditam que Marta não consiga ir a disputa.

Além disso, as informações dão conta que o vereador eleito Gilberto da Farinha também estava cotado para a disputa, mas foi descartado após ter deixado o agrupamento. De todo modo, uma reunião ocorrerá nos próximos dias para definir a chapa que vai disputar o comando da Mesa Diretora do parlamento lagartense.

Pelo agrupamento de situação, os seis vereadores eleitos já se colocaram a disposição. No entanto, a disputa interna gira em torno de três nomes: Gordinho da Laranja, Sandro do Boieiro e Belizário. Ressalte-se que o mencionado grupo possui minoria na Câmara, mas a prefeita Hilda Ribeiro (SD) afirmou, em recente entrevista, que trabalhará para obter a maioria, por não querer sofrer o que sofreu neste mandato.

A disputa pela presidência da Câmara de Vereadores de Lagarto ainda pode ter um candidato independente. É que em recente entrevista ao Portal Lagartense, o vereador eleito Matheus Corrêa informou que o posicionamento do seu partido em relação a disputa é buscar a presidência da Câmara. “Coloquei o meu à disposição”, afirmou.