Em operação deflagrada na manhã da última sexta-feira, 27, foi preso em flagrante Alexsandro de Jesus, por tráfico de drogas, na cidade de Pedrinhas. A ação policial foi realizada por equipes das Delegacias de Boquim e Pedrinhas, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e Companhia Independente de Policiamento com Cães da PM (Cipcães).

De acordo com o delegado Júlio Figueiredo, as investigações tiveram início há dois meses, apurando crimes de tráfico de drogas na localidade. No decorrer do procedimento investigativo, foram representadas buscas e apreensões, deferidas pela Justiça. As decisões judiciais foram cumpridas em quatro residências da cidade.

Em um dos imóveis, o suspeito foi preso em flagrante e foram apreendidas 119 pedras de crack. Ele foi conduzido à 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM), na capital. A ação policial também apreendeu uma motocicleta e aparelhos celulares. A Polícia Civil destaca que informações e denúncias sobre crimes podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.