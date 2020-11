O Governo de Sergipe prorrogou as parcelas do Cartão Mais Inclusão (CMAIS). Com isso, quem recebeu na primeira etapa do mês de abril deste ano, receberá até janeiro de 2021; e quem recebeu na segunda etapa, em julho, receberá até abril.

O CMAIS é um auxílio emergencial no valor de R$ 100,00 destinados a um grupo de família que está enquadrado na extrema pobreza. Por isso, ele é destinado exclusivamente a aquisição de alimentos em estabelecimentos comerciais da rede credenciada ao Banese.