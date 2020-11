Com lojas em Nossa Senhora da Glória (loja matriz), e filiais em Aracaju, Itabaiana e Boquim, a rede de loja Distribuidora Lingerie foi inaugurada com muito sucesso nesta sexta- feira (27) de novembro, na cidade de Lagarto, região centro-sul do estado.

A inauguração contou com a presença de familiares, amigos e clientes que aproveitaram as promoções e ainda contou com a presença das digitais influencers Sheila Raquel, Luzia Lima, Ellen Beatriz e do modelo e também digital influencer Rosivaldo Lopes.

Para o casal de empresários Gilmar e Simone, abrir mais uma loja é mais um sonho realizado, não só por ver o crescimento da empresa, mas também por poder gerar oportunidade para muitas mulheres que já empreendem e também para as que desejam empreender no mercado de lingerie e moda íntima, bem como gerar emprego e renda para o município e região.

A loja Fica localizada na Av: José Josué da Silva nº 75, mais conhecida como a Ladeira do Rosário, no centro da cidade de Lagarto/SE.

Confiram as fotos de inauguração por Mel Nunes: