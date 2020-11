Com 57,86% dos votos válidos, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), foi reeleito pelos aracajuanos e comandará os destinos da capital sergipana pelos próximos quatro anos. Conforme o apurado pela Justiça Eleitoral, Edvaldo venceu a delegada Daniele Garcia com uma vantagem superior a 40 mil votos.

Com 59 anos, Edvaldo é da coligação Pela Vida, pela Cidade (PCdoB / PSD / PDT / MDB /PV / PP / PSC / Solidariedade / Republicanos), e tem ensino superior incompleto. Com sua reeleição, algumas autoridades lagartenses manifestaram a sua alegria junto ao gestor da capital sergipana.

A prefeita reeleita de Lagarto, Hilda Ribeiro, e o deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro, ambos do solidariedade, foram abraçar e parabenizar o prefeito de Aracaju pessoalmente. Na ocasião, Hilda afirmou que ele “mereceu [a vitória] foi muito”; enquanto Gustinho parabenizou os aracajuanos ao dizer que “venceu o trabalho, a honestidade e a competência”.

Cabe destacar que o PDT de Edvaldo foi um dos partidos a apoiar a reeleição da prefeita Hilda Ribeiro em Lagarto e que a ida do casal lagartense à capital sergipana já foi vista como parte de uma construção visando as eleições de 2022. Ressalte-se que, no pleito deste ano, o Solidariedade elegeu 10 prefeitos e Gustinho, por sua vez, também deve contar com o apoio do prefeito de Aracaju nas próximas eleições.

Outro lagartense que também parabenizou Edvaldo pela vitória, mas desta vez pelas redes sociais, foi o deputado federal Fábio Reis (MDB). Por lá e sem apresentar foto junto a Edvaldo, Fábio postou: “Aracaju decidiu democraticamente que o trabalho tem que continuar. Conte comigo!”.