As cinzas do ex-governador de Sergipe João Alves Filho, que faleceu na madrugada da última quarta-feira, 25, em Brasília-DF, chegará a Aracaju às 11h30 desta segunda-feira, 30. Lá, as cinzas percorrerão algumas localidades da capital, onde receberá as devidas homenagens póstumas.

Confira o roteiro divulgado por Ana Alves, filha do ex-governador:

João Alves faleceu após cerca de uma semana de internamento no Hospital Sírio Libanês, em Brasília-DF, motivado por uma parada cardíaca sofrida em sua residência. Na unidade hospitalar, ele foi diagnosticado com o novo Coronavírus e o seu estado de saúde acabou se agravando a ponto de conseguir respirar apenas com a ajuda de aparelhos e ter suas funções renais comprometidas. Segundo os médicos, ele fez uma passagem tranquila.