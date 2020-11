Neste mês de novembro, seis alunos da rede estadual de ensino nas primeiras colocações, tanto na categoria de ensino fundamental quanto na de ensino médio, no 5º Concurso de Redação da Defensoria Pública da União, a qual teve como tema: “Defender direitos, evitar desastres: como o acesso à Justiça contribui para o desenvolvimento sustentável”. Como premiação, eles receberam um tablet neste mês de novembro.

Os alunos premiados são de unidades de ensino situadas em Aracaju, tais como os colégios 17 de Março e Tobias Barreto. Entretanto, outros jovens que conseguiram ficar entre os três primeiros colocados também foram destaque, a exemplo do Pedro Henrique Cerqueira Santos, que ficou em 3º lugar na Categoria II. Ele é aluno do Colégio Estadual Doutor Milton Dortas, situado em Simão Dias.

O Concurso de Redação da Defensoria Pública da União visa a despertar nos participantes o interesse por temas relacionados à educação em direitos e cidadania, por meio do incentivo à reflexão e ao debate desses assuntos, nos ambientes educacionais da rede pública de ensino. Ele é destinado aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), assim como os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa de internação e adultos em situação de privação de liberdade em instituições estaduais, desde que devidamente matriculados em escola da rede pública ou de ensino técnico do país, bem como todos os internos das penitenciárias federais.

Segundo o Governo do Estado, com ele, “A ideia é que os professores trabalhem o tema com os alunos, fomentando o debate tanto no ambiente escolar como extraclasse, organizem e supervisionem a elaboração dos trabalhos escritos, que devem ser realizados em sala de aula. As redações foram individuais, inéditas, originais e tiveram no mínimo 20 e máximo de 30 linhas”.