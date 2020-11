A Prefeitura de Salvador anunciou que por conta da pandemia da COVID-19 o Carnaval 2021 não acontecerá em fevereiro, mas apenas quando houver uma vacina para imunizar a população.

Segundo o prefeito da capital baiana, ACM Neto (DEM), que realizou o anúncio na última sexta-feira, 27, a informação não foi divulgada anteriormente, porque ele estava esperando o resultado das eleições municipais.

“Nem eu, nem ninguém poderá estabelecer uma data, porque isso depende de uma vacina. Se houver clareza sobre prazos de vacina, os prefeitos eleitos podem discutir o calendário”, disse o prefeito.

É importante destacar que ACM Neto chegou a cogitar juntamento com as prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo, datas conjuntas para a realização do Carnaval no ano que vem, mas não foram divulgados novos detalhes sobre o assunto.

Estimativas dão conta de que a suspensão do Carnaval 2021 representará um grande baque na economia da cidade, já que segundo a prefeitura, o evento movimenta cerca de R$ 1,8 bilhão e gera cerca de 200 mil postos de trabalho.