Atuar antes, durante e depois de desastres por meio de ações distintas e entrelaçadas são fatores determinantes para que o Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil de Sergipe (Depec) possa garantir a segurança da população sergipana em situação de desastres. Em virtude das fortes chuvas e rajadas de ventos ocorridas no último final de semana e de uma possível alteração climática nos próximos dias, o Governo de Sergipe, por meio do Depec, intensificou as ações preventivas para evitar transtornos mais severos.

De acordo com o tenente-coronel Luciano Queiroz, o órgão está preparado para agir em um eventual sinistro. “Tomamos como prevenção as ações de respostas que são executadas em fases. Na primeira etapa, a equipe do Depec realizou o monitoramento dos territórios e, logo após a análise, as coordenadorias municipais receberam os avisos meteorológicos, que contribuem para a elaboração de atividades a fim de atender as possíveis demandas que possam surgir. Porém, nesse primeiro momento, o município pode se utilizar da sua própria estrutura”, explica.

Luciano Queiroz destaca que em caso de ocorrências de maiores proporções, o Depec está pronto para prestar auxílio. “Havendo necessidade de alguma Defesa Civil Municipal precisar da estrutura do Estado em situações que porventura venha a sair do seu controle, ou de um acontecimento que supere a capacidade de resposta do município, nossas equipes poderão ser acionadas e, prontamente, buscarão medidas para auxiliar a população no que for necessário”, ressalta.

Meteorologia

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), existe a possibilidade de, ainda nesta semana, ocorrer fortes precipitações em todo o território sergipano, com chuvas 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60-100 km/h, o que pode vir a ocasionar corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, fatores comuns nesse tipo de situação.

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil Estadual fez o alerta a todos os municípios do estado sobre essas possíveis mudanças climáticas, e orienta que em situações de emergência, a população pode entr