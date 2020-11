Em seu jogo de despedida da Série D do Campeonato Brasileiro de 2020, o Freipaulistano ficou apenas no empate com o time do Potiguar. A partida foi disputada no Titão, em Frei Paulo, na tarde da última sexta-feira, 27.

O primeiro gol do jogo veio logo nos minutos iniciais. Aos 6′, Anderson com um chute colocado de fora da área colocou a equipe visitante a frente do placar. O Potiguar continuou pressionando, mas não conseguiu ampliar o resultado.

Na segunda etapa, Luan dividiu a bola com o goleiro e de cabeça empurrou para a meta dos adversários, chegando ao empate para o Freipaulistano. Precisando do resultado, os potiguares ainda pressionaram mais nos minutos restantes, mas o jogo terminou em 1 a 1.

Essa foi a última partida do Freipaulistano na temporada. O Touro encerra a campanha na Série D com duas vitórias, cinco empates e sete derrotas em 14 jogos disputados.