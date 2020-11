Eleito para o seu quarto mandato como prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) aponta a recuperação da economia da capital pós-pandemia como o principal desafio de sua gestão. O prefeito reeleito também entende a mobilidade urbana e o desenvolvimento da Zona de Expansão como pontos importante da sua gestão.

Edvaldo agradeceu a votação dos eleitores e acredita que sua reeleição com 57,86% dos votos válidos é uma prova de que os aracajuanos aprovam seu governo e esperam que ele continue com o trabalho que vem desenvolvendo na cidade.

“Eu estou consciente do desafio nesse momento de dificuldade. Eu sempre dizia na campanha que o prefeito que devia ser eleito é o que tem experiência, competência e sabe governar. A população de Aracaju entendeu isso. É tanto que tive uma votação extraordinária nos dois turnos, mostrando que Aracaju está aprovando a nossa gestão, que Aracaju quer a continuidade do nosso trabalho e que esse é o Governo que apresenta esperança, um sentimento importante para a construção do futuro da nossa cidade”, declara.

Dentre os desafios da gestão, Edvaldo aponta a recuperação da economia pós-pandemia como o mais importante. “O primeiro desafio é recuperar a economia da cidade fruto da pandemia. Nós já tomamos algumas medidas, que são R$ 1 bilhão de investimentos que nós vamos fazer nos próximos quatro anos em obras e serviços na cidade, R$ 8 milhões no turismo e o Refis, que nós prorrogamos até o dia 18 de dezembro para possibilitar que os empresários, que não conseguiram honrar seus compromissos de IPTU e ISS, possam renegociar suas dívidas, limpar o nome e fazer com que suas empresas voltem a atuar no mercado. Esse é o grande desafio”, afirma o prefeito que diz ainda que agora o trabalho será encaminhar as propostas de campanha.

“A meta é trabalhar para que Aracaju cresça e desenvolva. Fazer um plano econômico para enfrentar o pós-pandemia, investir no turismo, tem o projeto de revitalização do Centro da cidade e da Zona de Expansão, a geração de emprego e renda, melhorar cada vez a saúde e a educação. São esses desafios que nós temos e vamos fazer nos próximos anos na Prefeitura de Aracaju”, conclui.