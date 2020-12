Em decorrência da medalha de prata obtida na Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONBH), a aluna Ana Carolina Roza, do Colégio Nossa Senhora da Piedade, recebeu uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Riachão do Dantas, município em que reside.

A moção foi escrita, assinada e apresentada pelo vereador Tarcísio Almeida, com o objetivo de homenagear a jovem cidadã riachãoense pelo exito de âmbito nacional. “Quero parabenizar, também, seus pais, Audair e Edileide”, completou o edil.

Aluna do colégio Nossa Senhora da Piedade, Ana Carolina, e sua equipe, foi o grupo que alcançou o melhor resultado do Estado e a 50ª melhor colocação do país, dentre as 17,4 mil equipes. A Olimpíada foi realizada entre os alunos do 8º ano do ensino fundamental ao 3º do ensino médio.