Mesmo com a flexibilização promovida pelo Governo do Estado, o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Lagarto, Armando Fontes, disse ao Portal Lagartense que a instituição não retomará com as atividades presenciais até a chegada da vacina contra o novo coronavírus (covid-19), a chamada “CoronaVac”.

“Nós não podemos colocar em perigo a vida dessas crianças, pois elas podem contrair o vírus com mais facilidade. E nós não queremos mal algum para elas, pois estamos aqui para protegê-las. Por isso, até a chegada da vacina contra o coronavírus, continuaremos com as atividades remotas”, argumentou.

Sem atividades presenciais a cerca de quatro meses, Armando contou que a APAE Lagarto tem buscado trabalhar com os seus 86 excepcionais com atividades remotas.

“Nossas crianças ficam irritadas sem as atividades, então graças a uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, nós desenvolvemos alguns kits que são entregues pelo motorista da APAE na casa de cada um deles, onde também é feito todo o acompanhamento necessário”, detalhou.

Armando ainda comemorou o fato da instituição ter conseguido adquirir e distribuir cestas básicas junto as famílias dos alunos da APAE. Do mesmo modo e por questões financeiras, ele lamentou ter que diminuir o corpo de funcionários da instituição. “Nós vivemos de doação temos que ter sempre os pés no chão e se pegar muito na mão de Deus, porque a sua providência nunca falha”, comentou.