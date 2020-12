A segunda etapa da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa 2020 foi prorrogada até o próximo dia 04 de dezembro, ficando o prazo para declaração até o dia 15 do mesmo mês. O pedido de ampliação do prazo foi acatado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), após a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) – órgão responsável pela campanha no Estado – apresentar informação com as dificuldades de criadores e revendedores para o cumprimento o prazo da campanha, que se encerraria no dia 30 de novembro.

Na avaliação da Emdagro, alguns fatores levaram a um baixo índice de vacinação, até o momento. “Além das dificuldades normais, as eleições municipais deste ano contribuíram muito para desviar o foco da campanha da Aftosa, porque, no interior, o envolvimento dos produtores no processo eleitoral é maximizada, dificultando a atenção deles ao prazo de vacinação”, analisa a Diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade. Da mesma forma, segundo ela, seria preciso mais tempo para que revendedores atendessem as exigências da nova versão do Sistema de Integração Agropecuária – SIAPEC3, relacionadas ao registro e certificação para a venda de vacinas.

De acordo com Aparecida, com a prorrogação, a previsão é que 420 mil animais com idade de até 24 meses, entre bovinos e bubalinos, sejam vacinados, mantendo o índice de 96% do rebanho imunizado. Ela reforça a importância da declaração. “O criador deverá ficar atento ao novo prazo para a declaração de vacinação, que será até o dia 15 de dezembro. Nesse período, ele deverá preencher a declaração, que está disponível no site da Emdagro; ou comparecer nos escritórios locais da empresa; ou ainda utilizar as ferramentas de acesso disponíveis, como o Whatsapp (79) 9 9191 4341, o e-mail codea@emdagro.se.gov.br e o Sistema SIAPEC3, que pode ser acessado diretamente, pela internet”, orientou.