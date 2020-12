Visando contemplar artistas de diversos segmentos com recursos da Lei Aldir Blanc no município, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude e do Esporte (Secjesp) lançou, ontem, 30, o edital para a segunda edição do “Prêmio Sílvio Romero de Apoio a Cultura”. Com isso, o Município pretende contemplar os artistas que ainda não foram beneficiados pelo primeiro prêmio e pelo Edital de Subsídio para manutenção de Espaços Culturais.

As inscrições para esta segunda edição do Prêmio Silvio Romero terão início nesta terça-feira, 1, e vão até a sexta-feira, 4, podendo serem entregues na Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte, situada à Avenida Rotary, 137 ou enviadas de forma legível para o e-mail: secjesp@lagarto.se.gov.br. Em caso de dúvida, os interessados devem ligar para (79) 3631-9610 ou ir presencialmente na Secretaria de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h.

De acordo com a Secjesp, a Prefeitura de Lagarto pretende utilizar todo o recurso vindo para o Município (R$ 729 mil), através da Lei Aldir Blanc, fomentando a cultura local. “A Secjesp também divulgará em breve a lista dos contemplados do Edital de Subsídio destinado aos Espaços Culturais.