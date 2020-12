O Lagarto Futsal conquistou na noite da última segunda-feira, 30, uma vaga na final do Campeonato Sergipano de Futsal, depois de vencer a equipe do Agrovila/Canindé.

A partida aconteceu na casa do time adversário, e contou com uma enxurrada de gols e emoção, já que o Verdão chegou a ficar atrás no placar em duas oportunidades, mas conseguiu reverter a situação.

Com um gol do ala França, dois de Assis e um de Anderson Gustavo, a equipe lagartense venceu o jogo por 4 a 3 e agora encara o time o Itaporanga, bicampeão do Campeonato Sergipano e que está em sua terceira final consecutiva.

Já o Lagarto Futsal está em busca do seu bicampeonato na competição, já que a primeira e única vez em que o Verdão conquistou o Campeonato Sergipano de Futsal foi em 2012, justamente em cima do Itaporanga. Naquele ano, o jogo terminou em 2 a 1 para o Verdão, que venceu de virada com gols de Thiago e Assis.