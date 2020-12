Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), iniciou na tarde de segunda-feira (30), a revisão online para o terceiro simulado do Curso Pré-Universitário. A revisão acontecerá até a próxima sexta-feira, 4 de dezembro, sempre às 16h, e será transmitida no canal do YouTube Educação Sergipe, e também pela TV Alese, através de uma parceria com a Seduc.

Na segunda-feira (30), primeiro dia da revisão, as aulas foram de Língua Portuguesa, dois componentes curriculares importantes da área de Linguagem. Esse momento contou com a participação do secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, que transmitiu uma mensagem de boa sorte aos estudantes.

“Nesse momento todos nós temos que nos reinventar. As aulas presenciais foram convertidas em aulas remotas, mantivemos a programação dos conteúdos, fizemos uma vitoriosa campanha de aumento da inscrição dos nossos alunos para o Enem, e agora estamos iniciando o processo de revisão dos conteúdos para a realização deste certame. Desejamos a todos muito boa sorte no Enem e agradecemos a parceria com a TV Alese, que nos permitiu a veiculação da revisão para os estudantes de Sergipe”, declarou.

Nesta terça-feira, 1º de dezembro, será a vez de Inglês, Espanhol, Arte e Educação Física. Na quarta-feira, a revisão será dos componentes de Ciências Humanas, com História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Na quinta-feira, os interessados em assistir as aulas terão revisão de Ciências da Natureza, com os componentes curriculares Física, Química e Biologia. Na sexta-feira a revisão se encerra com Matemática. “A gente destaca que Matemática é uma área bem densa, pois são 45 questões só dessa disciplina, por isso teremos um dia exclusivo somente para ela”, disse Gisele Pádua. Ela também comentou a parceria com a TV Alese. “É uma forma que a gente tem de alcançar mais estudantes do Estado. Eles têm a opção assistir pelo YouTube ou pela televisão. Essa é uma parceria que soma muito com a educação, dando aos nossos alunos o acesso aos conteúdos para o Enem”, disse.

Simulado

Por conta da pandemia, o simulado será realizado no modo online, no período de e 6 a 31 dezembro. Ele será composto de 50 questões inéditas elaboradas pelos articuladores do Pré-Universitário, no mesmo formato cobrado no Enem. Qualquer pessoa de qualquer lugar do país poderá participar, e o interessado poderá escolher qualquer dia do período de 6 a 31 para resolver as questões.

“Essa será uma experiência incrível e inédita no Brasil, para todos os estudantes de Sergipe e de outros estados que queiram fazer, sendo totalmente aberto ao público”, disse a coordenadora do Pré-Universitário, Gisele Pádua. O link para participar do simulado estará disponível a partir do dia 6 de dezembro no portal Estudo em Casa (https://www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa/#/). “Assim que finalizar a prova, o estudante receberá o gabarito em seu e-mail, podendo conferir quantas questões acertou. Isso fará com que ele tenha tempo para focar no que ele precisa revisar até o dia da prova”, explicou Gisele.

As provas do Enem acontecerão nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Na primeira semana do ano, o Curso Pré-Universitário realizará três aulões de Atualidades, com eixos centrais que poderão cair na prova de Redação. “Então, redação vem puxando essas aulas de atualidades com outros componentes curriculares, fazendo a ponte com Arte, Sociologia, História, Geografia, para ampliar o repertório cultural do estudante”, explicou Gisele. No período de 13 a 15 de janeiro, será a vez dos aulões de Linguagens e Ciências Humanas; já nos dias 21 e 22, será as revisões finais de Ciências da Natureza e Matemática.