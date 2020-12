Em um trabalho conjunto entre a 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto e as Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos, os policiais conseguiram esclarecer um crime de furto de gado realizado em Lagarto, no ano de 2018.

A suspeita, Joselita da Conceição, 45, foi localizada durante a ação policial realizada na última segunda-feira, 30, e dois dos seis animais foram recuperados. Segundo o delegado Matheus Cardillo, o crime aconteceu em outubro de 2018 em uma fazenda localizada no povoado Olhos D’Água.

Na época, foram furtados seis animais da raça Nelore e Tabapuã e o crime foi praticado com uma Saveiro branca. Durante a fuga, uma mochila ficou para trás, com diversos documentos de Joselita, incluindo RG e cartão de banco.

“A 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto havia iniciado investigações com o intuito de apurar a prática de abigeato em uma fazenda que abrange três cidades do estado de Sergipe. No curso das investigações, foram obtidas informações de que dois animais estariam em Campo do Brito. Desse modo, foram repassadas essas informações para a equipe policial da localidade, então se unificou as investigações e foi deflagrada a operação”, explicou o delegado.

Os animais recuperados estavam em uma fazendo, no povoado Terra Vermelha, em Campo do Brito. De acordo com o delegado Wilkson Vasco, o proprietário do local disse que adquiriu os animais de “boa fé”, mas confirmou que os conseguiu através de Joselita.

Durante a ação policial, os funcionários da fazenda em que houve o furto também estiveram no local e reconheceram os animais por causa de uma marcação parecida com a letra “A”. Segundo, a polícia, os animais foram devolvidos para a vítima.

Ainda ontem, 30, quatro pessoas foram ouvidas, incluindo Joselita, suspeita do furto.

Com informações da SSP