As homenagens póstumas ao ex-governador João Alves Filho, falecido no último dia 24, mobilizaram a população sergipana e diversas autoridades ao longo desta segunda-feira, 30.

A urna com as cinzas do ex-governador de Sergipe chegou ao Aeroporto de Aracaju por volta das 11h30, trazida por familiares, e foi entregue à Guarda de Honra da Polícia Militar.

As cinzas foram colocados em um carro do Corpo de Bombeiros, que realizou um cortejo fúnebre pela capital sergipana e, principalmente, por obras construídas por João Alves.

A urna com as cinzas também foi levada ao Palácio Museu Olímpio Campos, onde a população e diversas autoridades puderam dar o último adeus a João.

As homenagens foram encerradas na igreja Nossa Senhora Rainha do Mundo, localizada no conjunto Médici, onde ocorreu uma missa dedicada à João Alves Filho.