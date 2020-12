Com o objetivo de avançar mais uma etapa da realização do concurso público para a Polícia Civil de Sergipe, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) encaminhou o projeto básico do certame para a possíveis bancas organizadoras do concurso, cujo certame foi apresentado no dia 20 de agosto deste ano.

Segundo o chefe de gabinete da Secretaria da Segurança Pública (SSP/SE) e membro da comissão organizadora do concurso público, Evandro Machado, o projeto básico foi enviado para a Fundação Carlos Chagas, Cebraspe, o IBFC, cuja nomenclatura hoje é Ibad, e Fundação Getúlio Vargas.

A previsão é de que a Sead receba alguma resposta nos próximos dias e de que até o final do ano haja uma definição sobre qual banca será a organizadora do concurso, que prevê a seleção de 50 agentes de polícia judiciária e de 10 escrivães de polícia.