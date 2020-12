Os comitês do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas (Polivalente) e do Centro de Excelência Silvio Romero decidiram suspender as suas respectivas atividades presenciais até a próxima segunda-feira, 07. A medida foi tomada após alguns alunos, professores, técnicos e coordenadores dessas instituições terem testado positivo para a covid-19, durante uma testagem promovida pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) na última quinta-feira, 26, ou seja, três dias depois das instituições terem retomado as aulas presenciais.

Em nota, os comitês do Sílvio Romero e do Polivalente destacam que as medidas de sanitização e distanciamento no ambiente escolar foram seguidos. “Desta forma, não se pode afirmar que a contaminação tenha ocorrido no ambiente escolar, considerando que os testes foram realizados 03 dias após o retorno das aulas presenciais. Este resultado é um reflexo do cenário atual da doença que continua a circular entre nós”, argumentou as instituições.

Procurada pela reportagem do Portal Lagartense, a diretora Regional de Educação, Daniela Silva, afirmou que a testagem promovida pela UFS faz parte de uma pesquisa amostral sobre a situação da pandemia no ambiente escolar e que mais informações devem ser passadas após o término do estudo. Ela ainda destacou que haverá um reforço na higienização dos colégios estaduais.

“Então as aulas devem permanecer seguindo o protocolo rigoroso de segurança, que é o mesmo utilizado por outros órgãos públicos e a escola continua preparada para receber os estudantes. Agora, nós estamos em meio a uma pandemia e as pessoas precisam se conscientizar que precisam tomar todos os cuidados referentes ao distanciamento social e a higienização em todos os locais que frequentam. Mesmo assim, acreditamos que não teremos maiores problemas”.